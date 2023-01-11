Генерал США Бен Ходжес: Украина освободит Крым до конца августа

Нынешний 2023 год в Украине официальные лица часто называют "годом победы". Несмотря на то, что за считанные дни 2023-го Украина получила от партнеров немало образцов западного оружия (вернее, получила обещания их поставки, что уже неплохо), совершенно очевидно, что до победы путь будет еще длинным.

Достаточно посмотреть на события на отдельных участках донбасского фронта и помнить о возможности новой волны российской мобилизации. Безусловно, завал линии фронта немотивированными и неумелыми солдатами вряд ли способен серьезно повлиять на ход событий, но осложнить освобождение украинских территорий – вполне.

По мнению опытного генерала, экс-командующего войсками США в Европе, эксперта вашингтонского Центра анализа европейской политики Бена Ходжеса, текущая цель россиян – просто заполнить свои окопы человеческой массой, в надежде выиграть время. А в нынешней победе Украины, которая, безусловно, предполагает и возвращение контроля над Крымом – американский генерал уверен.

– Какова сейчас цель России, которая хаотично продолжает обстреливать украинскую гражданскую инфраструктуру ракетами и беспилотниками? Запугать украинцев, как это было раньше? Почему россияне не понимают, что такая тактика совершенно бесполезна?

– Россия пытается растянуть эту войну в надежде, что Запад утратит волю продолжать поддержку Украины. Поэтому обстрел гражданской инфраструктуры Украины – военное преступление и нарушение международного права, имеет целью заставить украинских беженцев ехать в Европу, что оказывает давление на европейские столицы. Другая цель – уменьшить способность Украины поддерживать военные усилия: нехватка электроэнергии для фабрик, железных дорог и т.д.

– Как вы считаете, будет ли Россия и дальше обстреливать гражданские объекты ракетами и беспилотниками, пока их у нее будет достаточно? Ведь украинская разведка говорит, что у россиян есть резервов всего на пару атак. К каким новым методам россияне могут прибегнуть позже – если это можно предположить?

– Я больше не думаю над тем, могут ли у россиян закончиться ракеты. Кажется, их остается немало... И, кажется, еще есть сотни дронов, которые поставил Иран. Поэтому ключевые задачи: №1 – делать все возможное для защиты населения, №2 – продолжать совершенствовать противовоздушную и противоракетную оборону, №3 – идти к источникам, то есть наносить удары по местам, с которых запускаются эти ракеты и дроны.

Мы не можем позволять России безнаказанно стрелять из тайников (из глубокого тыла, - ред.). Ограничение Запада по предоставлению оружия большей дальности, чем GMLRS, фактически дает России такие тайники.

– Может ли Россия стабильно компенсировать дефицит отдельных видов оружия (ракет, беспилотников) за счет импорта, в том числе из Ирана?

– Эти дроны не являются адекватной компенсацией. Их легче сбить, они не несут такую боечасть и полезную нагрузку, как крылатые ракеты. Но их количество – до сих пор проблема.

– Как бы вы оценили результаты мобилизации, начатой Россией минувшей осенью? Возможна ли очередная волна мобилизации в ближайшие недели?

– Частичная мобилизация прошлого сентября была демонстрацией неготовности Российской федерации и российского минобороны. Это показало результаты лет коррупции. Это также показало, что большинство российских граждан не хотят этой войны... 500 тысяч покинули страну, чтобы не быть мобилизованными.

Я ожидаю, что в ближайшие недели будет еще одна мобилизация. Я думаю, что в этот раз они будут лучше организованы. Но это все равно будет огромной логистической нагрузкой, и я не знаю, кто будет учить этих новых мобилизованных солдат или каким будет их качество.

Но Кремль заботится о том, чтобы массы людей заполнили окопы, чтобы выиграть больше времени, пока Запад не откажется от своей поддержки или пока Кремль не сможет создать лучшие силы для нового наступления.

ЗРК Patriot, который Украине передадут США и Германия (фото: Getty Images)

– Означает ли заявление о поставках в Украину систем Patriot, что последние табу на передачу в Украину западного оружия уже сняты и получение танков и самолетов – только вопрос времени или нет? И в чем настоящая причина того, что многие западные страны медленно снабжают оружие: страх перед "эскалацией", истощение собственных запасов или что-то другое?

– Одна батарея Patriot из США и одна батарея из Германии значительно усилят возможности Украины, но мы должны быть реалистами. Батареи Patriot с шестью-семью пусковыми установками достаточно для защиты одного крупного города, при условии, что она интегрирована в систему других систем ПВО/ПРО. Patriot предназначены против российских самолетов и ракет, не против дронов.

Я думаю, что Запад не желал предоставлять некоторые вещи из-за преувеличенной обеспокоенности эскалацией со стороны России. Я не думаю, что россияне действительно смогут прибегнуть к эскалации, и поэтому нам нужно прекратить сдерживать себя. Я рад, что США, Германия и Франция объявили, что они предоставят бронированные машины, которые будут очень полезны в наступательных операциях. И я надеюсь, что дальше будут танки вместе с ATACMS и дронами Grey Eagle и Reaper и самолетами F16. Но гарантий нет.

– Согласно многочисленным сообщениям западных СМИ, США и ряд европейских стран настороженно относятся к возвращению Украиной контроля над Крымом военным путем, опасаясь, что в этом случае Кремль применит ядерное оружие. Насколько оправданы опасения, как действовать Украине в такой ситуации?

– Украина никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Россия контролирует Крым. Поэтому важно, чтобы Украина освободила Крым, я ожидаю, что это будет сделано до конца августа. Существует очень малая вероятность того, что Россия применит ядерное оружие. Это не дает никакого преимущества на поле боя, и Кремль, я думаю, верит предупреждениям президента Байдена о "катастрофических последствиях", если Россия использует ядерное оружие.

– 2023 год в Украине называют "годом победы". Как вы думаете, можно ли победить в 2023 году?

– Да. Украина освободит Крым до конца августа, а потом скоро будет и остальное.