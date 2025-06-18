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Генерал США: армії НАТО повинні вчитися в України, а не навпаки

Україна, Середа 18 червня 2025 12:39
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Генерал США: армії НАТО повинні вчитися в України, а не навпаки Фото: Бен Ходжес (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна здивувала Альянс інноваційними підходами у війні, від безпілотників до морських операцій, і тепер сама стає зразком для НАТО.

Про це генерал армії США у відставці Бен Ходжес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

"Більшість армій НАТО не відповідають українським стандартам бойової ефективності", - сказав він в інтерв'ю Kyiv Post. Ветеран командував американськими силами в Європі з 2014 по 2017 рік.

Слабкості НАТО

Ходжес підкреслив, що у НАТО досі слабка злагодженість між підрозділами різних країн. "Ми досі не можемо безпечно обмінюватися даними з британцями або німцями", - зазначив він.

За його словами, українці інколи з іронією дивляться на подібні спроби Альянсу навчати їх. "Ми повинні просити їх навчити нас", - заявив він.

Український досвід на фронті

Від початку війни НАТО навчило близько 192 тисяч українських військових. Деякі вчилися використовувати західну техніку, інші - проходили курс тактики за межами України. Однак українські солдати критикували частину навчання, вважаючи його відірваним від реалій фронту.

Нові технології, особливо використання дешевих дронів у бою, радикально змінили підхід до війни. Україна показала, як ефективно застосовувати це на практиці.

Флот без кораблів

Генерал також відзначив успіх України в Чорному морі. "Вони показали всьому світу, що можна перемогти регулярний флот без своїх капітальних кораблів", - сказав він. Цей досвід корисний для країн з обмеженими морськими можливостями, таких як Румунія і Болгарія.

Інтегрована ППО

Україна також розвинула передову систему протиповітряної оборони, яка об'єднує дані про ракети, дрони та винищувачі. На думку Годжеса, НАТО варто вчитися і в цьому напрямку.

"Так ви не будете витрачати ракети Patriot на дрони", - пояснив він. Він закликав налагодити спільну систему між Україною, Польщею, країнами Балтії, Німеччиною, США і Туреччиною.

Спадщина радянської армії

Однак Україна, за словами Ходжеса, повинна реформувати структуру своєї армії. Він вказав на зайву бюрократію і застарілу модель командування, успадковану від СРСР.

"Уряд має заслужити довіру людей", - сказав він. - "Щоб їхніх дітей не відправляли на фронт без підготовки, без екіпіровки і в непідготовлені частини".

Нагадаємо, у березні командувач Сил безпілотних систем ЗСУ, полковник Вадим Сухаревський заявив, що збройні сили країн НАТО не готові до сучасної війни із застосуванням безпілотників.

У 2024 році Бен Годжес заявляв, що Кримський міст може зруйнувати ГУР України, а не ракети ATACMS або StormShadow.

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