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Генерал США: армии НАТО должны учиться у Украины, а не наоборот

Украина, Среда 18 июня 2025 12:39
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Генерал США: армии НАТО должны учиться у Украины, а не наоборот Фото: Бен Ходжес (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина удивила Альянс инновационными подходами в войне, от беспилотников до морских операций, и теперь сама становится образцом для НАТО.

Об этом генерал армии США в отставке Бен Ходжес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

"Большинство армий НАТО не соответствуют украинским стандартам боевой эффективности", - сказал он в интервью Kyiv Post. Ветеран командовал американскими силами в Европе с 2014 по 2017 год.

Слабости НАТО

Ходжес подчеркнул, что у НАТО до сих пор слабая слаженность между подразделениями разных стран. "Мы до сих пор не можем безопасно обмениваться данными с британцами или немцами", - отметил он.

По его словам, украинцы иногда с иронией смотрят на подобные попытки Альянса обучать их. "Мы должны просить их научить нас", - заявил он.

Украинский опыт на фронте

С начала войны НАТО обучило около 192 тысяч украинских военных. Некоторые учились использовать западную технику, другие - проходили курс тактики за пределами Украины. Однако украинские солдаты критиковали часть обучения, считая его оторванным от реалий фронта.

Новые технологии, особенно использование дешевых дронов в бою, радикально изменили подход к войне. Украина показала, как эффективно применять это на практике.

Флот без кораблей

Генерал также отметил успех Украины в Черном море. "Они показали всему миру, что можно победить регулярный флот без своих капитальных кораблей", - сказал он. Этот опыт полезен для стран с ограниченными морскими возможностями, таких как Румыния и Болгария.

Интегрированная ПВО

Украина также развила передовую систему противовоздушной обороны, которая объединяет данные о ракетах, дронах и истребителях. По мнению Ходжеса, НАТО стоит учиться и в этом направлении.

"Так вы не будете тратить ракеты Patriot на дроны", - пояснил он. Он призвал наладить совместную систему между Украиной, Польшей, странами Балтии, Германией, США и Турцией.

Наследие советской армии

Однако Украина, по словам Ходжеса, должна реформировать структуру своей армии. Он указал на излишнюю бюрократию и устаревшую модель командования, унаследованную от СССР.

"Правительство должно заслужить доверие людей", - сказал он. - "Чтобы их детей не отправляли на фронт без подготовки, без экипировки и в неподготовленные части".

Напомним, в марте командующий Сил беспилотных систем ВСУ, полковник Вадим Сухаревский заявил, что вооруженные силы стран НАТО не готовы к современной войне с применением беспилотников.

В 2024 году Бен Ходжес заявлял, что Крымский мост может разрушить ГУР Украины, а не ракеты ATACMS или StormShadow.

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