Генерал РФ отримав підозру від СБУ за удар по музею Сковороди

Правоохоронці зібрали доказову базу на російського генерал-майора Дениса Кульша. Він наказав військовим ударити ракетою Х-35 по музею Сковороди в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

За матеріалами правоохоронців, 6 травня 2022 року за наказом Кульша окупанти здійснили авіаудар по Національному музею Григорія Сковороди в Харківській області.

Для вогневого ураження окупанти підняли у повітря винищувач Су-35С, який випустив по меморіальному комплексу протикорабельну ракету типу Х-35.

Тоді внаслідок ворожої атаки важкі поранення отримав охоронець музею, а сама будівля була фактично зруйнована.

"Наразі Кульш та його підлеглі продовжують вчиняти воєнні злочини в Україні та регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру Через російські обстріли є численні жертви та поранені мешканці регіону, серед яких і неповнолітні діти", - наголосили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кульшу про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

СБУ зауважила, що у липні цього року СБУ та ОГП заочно оголосили підозру його підлеглому – російському полковнику Івану Панченку, який безпосередньо командував ракетним ударом по музею Сковороди.