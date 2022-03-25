Генерал полиции Аброськин готов стать заложником в Мариуполе ради эвакуации детей

Генерал полиции Вячеслав Аброськин заявил, что готов сдаться в плен российским оккупантам в Мариуполе, если те дадут возможность вывезти из города беззащитных украинских детей.

"Сегодня в полностью разрушенном городе осталось много детей, которых, если не спасти сейчас, они погибнут в ближайшие дни, время идет уже на часы. Обращаюсь к российским оккупантам – дайте возможность вывести детей из Мариуполя, вместо еще живых детей предлагаю себя", - призывает Аброськин.

Генерал полиции уверен, что для сбора детей и организации их вывоза ему понадобится три дня. На последнем блокпосту во время обратного проезда с детьми он готов сдаться в плен. Он также напомнил, что с 2014 по 2018 год руководил борьбой с сепаратистами, а также боролся с преступностью в Донецкой области.

"Десятки ваших были убиты, а тысячи ваших сообщников были задержаны при моем участии. Я именно тот генерал, который, пожалуй, самый близкий к знаменитому. полку "Азов". Это моя личная инициатива", - заявил Аброськин.