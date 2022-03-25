RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Генерал поліції Аброськін готовий стати заручником у Маріуполі заради евакуації дітей

Автор: Константин Широкун

Генерал поліції В'ячеслав Аброськін заявив, що готовий здатися в полон російським окупантам в Маріуполі, якщо ті дадуть можливість вивезти з міста беззахисних українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Аброськіна.

"Сьогодні в повністю зруйнованому місті залишилося багато дітей, яких, якщо не врятувати зараз, вони загинуть найближчими днями, час йде вже на годинник. Звертаюся до російських окупантів - дайте можливість вивести дітей з Маріуполя, замість ще живих дітей пропоную себе", - закликає Аброськін.

Генерал поліції впевнений, що для збору дітей та організації їх вивезення йому знадобиться три дні. На останньому блокпосту під час зворотного проїзду з дітьми він готовий здатися в полон. Він також нагадав, що з 2014 по 2018 рік керував боротьбою з сепаратистами, а також боровся зі злочинністю в Донецькій області.

"Десятки ваших були вбиті, а тисячі ваших спільників були затримані за моєї участі. Я саме той генерал, який, мабуть, найближчий до знаменитого. полку "Азов". Це моя особиста ініціатива", - заявив Аброськін.

Війна Росії проти України триває тридцять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України