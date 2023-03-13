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Генерал Ніколюк залишає посаду командувача ОК "Північ": хто його замінить

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Україна, Понеділок 13 березня 2023 13:56
Генерал Ніколюк залишає посаду командувача ОК "Північ": хто його замінить Фото: генерал-майор Віктор Ніколюк залишив посаду командувача ОК "Північ" 13 березня (facebook.com/viktornikoliyk)
Автор: Наталія Гурковська

Генерал-майор Віктор Ніколюк залишив пост командувача ОК "Північ". Надалі він буде виконувати обов'язки командувача підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Facebook.

За його словами, командувачем ОК "Північ" став бригадний генерал Дмитро Красильников.

"Передав бойовий прапор ОК "Північ" і повноваження командувача в надійні руки бригадного генерала Дмитра Красильникова та приступаю до обов‘язків командувача підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ", - написав він.

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