Генерал Ніколюк залишає посаду командувача ОК "Північ": хто його замінить

Генерал-майор Віктор Ніколюк залишив пост командувача ОК "Північ". Надалі він буде виконувати обов'язки командувача підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Facebook.

За його словами, командувачем ОК "Північ" став бригадний генерал Дмитро Красильников. "Передав бойовий прапор ОК "Північ" і повноваження командувача в надійні руки бригадного генерала Дмитра Красильникова та приступаю до обов‘язків командувача підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ", - написав він.