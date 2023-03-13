Генерал Николюк покидает пост командующего ОК "Север": кто его заменит

Генерал-майор Виктор Николюк покинул пост командующего ОК "Север". В дальнейшем он будет исполнять обязанности командующего подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

По его словам, командующим ОК "Север" стал бригадный генерал Дмитрий Красильников. "Передал боевой флаг ОК "Север" и полномочия командующего в надежные руки бригадного генерала Дмитрия Красильникова и приступаю к обязанностям командующего подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ", - написал он.