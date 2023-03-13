Генерал Николюк покидает пост командующего ОК "Север": кто его заменит
Фото: генерал-майор Виктор Николюк покинул пост командующего ОК "Север" 13 марта (facebook.com/viktornikoliyk)
Генерал-майор Виктор Николюк покинул пост командующего ОК "Север". В дальнейшем он будет исполнять обязанности командующего подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.
По его словам, командующим ОК "Север" стал бригадный генерал Дмитрий Красильников.
"Передал боевой флаг ОК "Север" и полномочия командующего в надежные руки бригадного генерала Дмитрия Красильникова и приступаю к обязанностям командующего подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ", - написал он.
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