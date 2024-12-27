Генерал НАТО про російський "Орешник": Європа повинна мати те, чим зможе відповісти

НАТО повинно мати у власному арсеналі далекобійне озброєння, щоб реагувати на загрозу нової російської гіперзвукової балістичної ракети "Орешник".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача НАТО з трансформації П'єра Вандьє в інтерв'ю Defense News.

"Ви повинні відповідати взаємністю. Стабільність - це здатність відповідати. Якщо Росія має засоби для удару по Європі на глибині 2 000 км, ви повинні бути здатні відповісти. Стримування - це спосіб чинити тиск на ворога до того, як він дійде до вас. Він повинен думати про наслідки своїх дій до того, як їх вчинить", - заявив П'єр.

Він висловив думку, що Європа не зможе вирішити проблему загрози лише шляхом створення оборонної системи, подібної до ізраїльської системи протиракетної оборони "Залізний купол", враховуючи велику територію континенту.

Вандьє додав, що за останні чотири-п'ять років значна частина механізмів забезпечення стабільності, які були розроблені після завершення холодної війни, втратили свою ефективність. Серед найбільш важливих прикладів він назвав договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД).

"Орешник"

21 листопада Росія вперше за час повномасштабного вторгнення застосувала ракету типу "Орєшник" під час удару по Дніпру. У той же час диктатор Російської Федерації (РФ) Володимир Путін визнав, що це було випробуванням цього виду озброєння.

Згодом з’явилася інформація про ймовірне розміщення таких ракет на території Республіки Білорусь. Проте, у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) назвали ці повідомлення спробою залякування. Керівник центру Андрій Коваленко також пояснив, що заяви про нібито зменшення часу підльоту ракети є частиною інформаційної операції РФ.

Про те, що відомо про нову російську ракету "Орєншник", якою ворог регулярно намагається погрожувати - в матеріалі РБК-Україна.