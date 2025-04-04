Генерал НАТО порівняв втрати РФ в Україні з цілим танковим корпусом США

Росія за час повномасштабної війни проти України втратила понад 4000 танків. Це майже танковий корпус США.
Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTD.
"Росіяни мають майже понад 4000 танків, що становить майже весь склад танкового корпусу США. Масштаби цього конфлікту просто вселяють благоговіння (вражають - ред.)", - сказав Каволі під час слухань у комітеті Сенату Сполучених Штатів.
Також під час слухань генералу поставили запитання про наслідки, якщо Вашингтон відмовить Києву в наданні більшої військової та розвідувальної допомоги, як це було зроблено адміністрацією президента США Дональда Трампа після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським у Білому домі. Каволі відповів наступне:
"Очевидно, що це матиме швидкий і згубний вплив на їхню здатність вести бойові дії", - сказав генерал НАТО.
Він також зазначив, що сили Києва залежать від допомоги США у збиванні ракет, а також від розвідданих, які допомагають націлюватися і на командні пункти та логістичні райони РФ.
За словами Каволі, зараз Україна та її війська перебувають на дуже сильних оборонних позиціях, і навіть покращують позиції. Також він відкинув можливість поразки України у війні з Росією.
"У війні немає нічого неминучого. І українці зараз перебувають на дуже сильних оборонних позиціях і слабо покращують свою здатність генерувати силу і зміцнювати ці позиції. Сидячи тут зараз, важко уявити великий український наступ, який очистить кожен квадратний сантиметр України від ворога. Але так само важко уявити, що Україна зазнає краху і програє цей конфлікт. Я не думаю, що українська поразка є неминучою", - відповів на запитання генерал НАТО.
Також він сказав, що Україні вдалося вирішити проблему нестачі солдатів для оборони від вторгнення РФ. Зокрема, цьому сприяло зниження мобілізаційного віку.
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