Генерал НАТО порівняв втрати РФ в Україні з цілим танковим корпусом США

"Росіяни мають майже понад 4000 танків, що становить майже весь склад танкового корпусу США. Масштаби цього конфлікту просто вселяють благоговіння (вражають - ред.)", - сказав Каволі під час слухань у комітеті Сенату Сполучених Штатів.

Також під час слухань генералу поставили запитання про наслідки, якщо Вашингтон відмовить Києву в наданні більшої військової та розвідувальної допомоги, як це було зроблено адміністрацією президента США Дональда Трампа після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським у Білому домі. Каволі відповів наступне:

"Очевидно, що це матиме швидкий і згубний вплив на їхню здатність вести бойові дії", - сказав генерал НАТО.

Він також зазначив, що сили Києва залежать від допомоги США у збиванні ракет, а також від розвідданих, які допомагають націлюватися і на командні пункти та логістичні райони РФ.