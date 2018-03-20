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Интервью

Генерал НАТО: независимая и стабильная Украина важна для евроатлантической безопасности

НовостиПолитика    20.03.2018 - 16:54
Фото: Петер Павел (flickr.com-nato)
Фото: Петер Павел (flickr.com-nato)

Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел рассказал, как Альянс сотрудничает с Украиной

Демократическая, суверенная и стабильная Украина играет очень важную роль для евроатлантической безопасности. Об этом сказал председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел в интервью DW.

"НАТО и отдельные государства-члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину, поскольку мы твердо верим, что независимая, суверенная и стабильная Украина, преданная демократии и верховенству права, является ключом к евроатлантической безопасности", - сказал Павел.

Такую позицию он объяснил тем, что безопасность и стабильность взаимосвязаны: когда страна является безопасной и стабильной, это имеет положительный эффект на соседние страны и весь регион.

"Когда наши соседи являются более стабильными, мы в большей безопасности. Это ситуация, когда в выигрыше обе стороны", - добавил генерал НАТО.

По его словам, уровень сотрудничества между НАТО и Украиной усилился "после агрессивных действий России в отношении Украины". По мнению Павела, тогда как другие страны могли бы сосредоточиться только на реформах, украинской армии и гражданскому обществу приходится защищать суверенитет и территориальную целостность государства.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы похвалить их тяжелую работу, устойчивость и решимость ... Украина уже провела оборонительные реформы, которые поражают, и сильнее приблизилась к НАТО, однако еще есть работа, которую следует сделать", - добавил генерал.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко отдал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, который закрепит стремление Украины к вступлению в НАТО и в ЕС.

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Теги: НАТО
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