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Генерал НАТО: незалежна і стабільна Україна важлива для євроатлантичної безпеки

НовиниПолітика    20.03.2018 - 16:54
Фото: Петер Павел (flickr.com-nato)
Фото: Петер Павел (flickr.com-nato)

Голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел розповів як Альянс співпрацює з Україною

Демократична, суверенна та стабільна Україна відіграє дуже важливу роль для євроатлантичної безпеки. Про це сказав голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел в інтерв'ю DW.

"НАТО та окремі держави-члени НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну, оскільки ми твердо віримо, що незалежна, суверенна та стабільна Україна, віддана демократії та верховенству права, є ключем до євроатлантичної безпеки", - сказав Павел.

Таку позицію він пояснив тим, що безпека та стабільність взаємопов'язані; коли країна є безпечною та стабільною, це має позитивний ефект на сусідні країни та весь регіон.

"Коли наші сусіди є більш стабільними, ми у більшій безпеці. Це ситуація, коли у виграші обидві сторони", - додав генерал НАТО.

За його словами, рівень співпраці між Альянсом і Україною посилився "після агресивних дій Росії щодо України". На думку Павела, тоді як інші країни могли би зосередитися лише на реформах, українській армії та громадянському суспільству доводиться захищати суверенітет та територіальну цілісність держави.

"Я хотів би скористатися цією нагодою, щоб похвалити їхню важку роботу, стійкість та рішучість…Україна вже провела оборонні реформи, які вражають, та сильніше наблизилася до НАТО, однак ще є робота, яку слід зробити", - додав генерал.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко віддав розпорядження готувати проект поправок до Конституції, який закріпить прагнення України до вступу до НАТО та до ЄС.

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Теги: НАТО
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