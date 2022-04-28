UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

General Motors передала Украине 50 внедорожников Chevrolet Tahoe и 300 тысяч долларов

Chevrolet Tahoe (Фото: caranddriver.com)
Автор: Константин Широкун

Американский концерн General Motors передал 50 внедорожников Chevrolet Tahoe для оказания гуманитарной помощи в Украине. Судоходная компания Maersk согласилась безвозмездно доставить машины из США в Польшу. Транспортные средства прибыли в Украину через польский логистический узел в Жешуве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Detroit News.

Из логистического узла польские власти координировали перевозку автомобилей через границу правительству Украины. Большие внедорожники будут помогать с развозкой гуманитарной помощью в Украине.

Помимо транспортных средств, GM пожертвовала 250 тысяч долларов на закупку гуманитарной помощи, к которым добавились еще 50 тысяч долларов, собранные сотрудниками компании. GM Canada также передала 20 тысяч долларов ряду некоммерческих организаций, которые закупают товары первой необходимости для временных переселенцев в Украине.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
General Motors Corp