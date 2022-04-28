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General Motors передала Украине 50 внедорожников Chevrolet Tahoe и 300 тысяч долларов

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Детройт, Четверг 28 апреля 2022 04:13
General Motors передала Украине 50 внедорожников Chevrolet Tahoe и 300 тысяч долларов Chevrolet Tahoe (Фото: caranddriver.com)
Автор: Константин Широкун

Американский концерн General Motors передал 50 внедорожников Chevrolet Tahoe для оказания гуманитарной помощи в Украине. Судоходная компания Maersk согласилась безвозмездно доставить машины из США в Польшу. Транспортные средства прибыли в Украину через польский логистический узел в Жешуве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Detroit News.

Из логистического узла польские власти координировали перевозку автомобилей через границу правительству Украины. Большие внедорожники будут помогать с развозкой гуманитарной помощью в Украине.

Помимо транспортных средств, GM пожертвовала 250 тысяч долларов на закупку гуманитарной помощи, к которым добавились еще 50 тысяч долларов, собранные сотрудниками компании. GM Canada также передала 20 тысяч долларов ряду некоммерческих организаций, которые закупают товары первой необходимости для временных переселенцев в Украине.

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