General Motors передала Украине 50 внедорожников Chevrolet Tahoe и 300 тысяч долларов

Американский концерн General Motors передал 50 внедорожников Chevrolet Tahoe для оказания гуманитарной помощи в Украине. Судоходная компания Maersk согласилась безвозмездно доставить машины из США в Польшу. Транспортные средства прибыли в Украину через польский логистический узел в Жешуве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Detroit News.

Из логистического узла польские власти координировали перевозку автомобилей через границу правительству Украины. Большие внедорожники будут помогать с развозкой гуманитарной помощью в Украине. Помимо транспортных средств, GM пожертвовала 250 тысяч долларов на закупку гуманитарной помощи, к которым добавились еще 50 тысяч долларов, собранные сотрудниками компании. GM Canada также передала 20 тысяч долларов ряду некоммерческих организаций, которые закупают товары первой необходимости для временных переселенцев в Украине.