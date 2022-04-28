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General Motors передала Україні 50 позашляховиків Chevrolet Tahoe і 300 тисяч доларів

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Детройт, Четвер 28 квітня 2022 04:13
General Motors передала Україні 50 позашляховиків Chevrolet Tahoe і 300 тисяч доларів Chevrolet Tahoe (Фото: caranddriver.com)
Автор: Константин Широкун

Американський концерн General Motors передав 50 позашляховиків Chevrolet Tahoe для надання гуманітарної допомоги в Україні. Судноплавна компанія Maersk погодилася безоплатно доставити машини з США в Польщу. Транспортні засоби прибули в Україну через Польський логістичний вузол у Жешуві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Detroit News.

З логістичного вузла польська влада координувала перевезення автомобілів через кордон Уряду України. Великі позашляховики допомагатимуть з розвозкою гуманітарною допомогою в Україні.

Крім транспортних засобів, GM пожертвувала 250 тисяч доларів на закупівлю гуманітарної допомоги, до яких додалися ще 50 тисяч доларів, зібрані співробітниками компанії. GM Canada також передала 20 тисяч доларів низці некомерційних організацій, які закуповують товари першої необхідності для тимчасових переселенців в Україні.

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