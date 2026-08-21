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Генерал-майора ФСБ у відставці Лаптєва знайшли мертвим у Москві, - росЗМІ

15:15 21.08.2026 Пт
2 хв
Свого часу він відповідав в органах за інформаційну безпеку
aimg Валерія Абабіна
Фото: генерал-майор ФСБ у відставці Ігоря Лаптєва (росЗМІ)

У Москві в квартирі на Верхній Красносельській вулиці знайшли тіло генерал-майора ФСБ у відставці Ігоря Лаптєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Настоящее время".

За даними російських видань, тіло генерал-майора ФСБ у відставці Ігоря Лаптєва виявили в квартирі на Верхній Красносельській вулиці в Москві. Це сталося вдень 20 серпня.

Посилаючись на джерела, ЗМІ пишуть, що 83-річний Лаптєв, імовірно, наклав на себе руки, він загинув від вогнепального поранення в голову. Про передсмертну записку чи мотиви можливого суїциду не повідомляється.

Офіційної інформації від правоохоронних органів наразі немає.

Лаптєв брав участь у бойових діях в Афганістані. Після цього він тривалий час служив у КДБ та ФСБ, де займався питаннями інформаційної безпеки.

Наприкінці 1990-х років Лаптєв обіймав посаду заступника міністра з податків і зборів. З 1998 року він очолював раду директорів ЗАТ "Информтехника и связь", яка спеціалізується на розробці та виробництві інтегрованих систем захищеного професійного зв'язку для державних і корпоративних структур.

Нагадаємо, у липні 2025 року помер ексміністр транспорту РФ Роман Старовойт - його знайшли мертвим із вогнепальним пораненням усього за кілька годин після того, як Путін підписав указ про його звільнення.

Також раніше у Москві знайшли мертвим топменеджера Олексія Коршенка, колишнього директора терміналу ділової авіації в Шереметьєво - слідство розглядало версію самогубства, а колеги стверджували, що незадовго до смерті він втратив посаду.

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ФСБМосква