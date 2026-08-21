Генерал-майора ФСБ у відставці Лаптєва знайшли мертвим у Москві, - росЗМІ

За даними російських видань, тіло генерал-майора ФСБ у відставці Ігоря Лаптєва виявили в квартирі на Верхній Красносельській вулиці в Москві. Це сталося вдень 20 серпня.

Посилаючись на джерела, ЗМІ пишуть, що 83-річний Лаптєв, імовірно, наклав на себе руки, він загинув від вогнепального поранення в голову. Про передсмертну записку чи мотиви можливого суїциду не повідомляється.

Офіційної інформації від правоохоронних органів наразі немає.

Лаптєв брав участь у бойових діях в Афганістані. Після цього він тривалий час служив у КДБ та ФСБ, де займався питаннями інформаційної безпеки.

Наприкінці 1990-х років Лаптєв обіймав посаду заступника міністра з податків і зборів. З 1998 року він очолював раду директорів ЗАТ "Информтехника и связь", яка спеціалізується на розробці та виробництві інтегрованих систем захищеного професійного зв'язку для державних і корпоративних структур.