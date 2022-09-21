Генерал Ходжес заявив, куди США поцілять у разі ядерного удару РФ по Україні

Генерал-лейтенант США Бен Ходжес вважає, що у разі ядерної атаки РФ по Україні, Сполучені Штати можуть завдати удару по військових базам в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Mail .

"Можливо, відповідь США буде не ядерною, але досить руйнівною, наприклад, для знищення Чорноморського флоту РФ або російських баз в окупованому Криму", - заявив генерал.

Колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес розглядає загрозу ядерного удару по Україні достатньо малоймовірною. Проте, за його словами, на будь-яке застосування зброї масової поразки буде швидка і жорстка відповідь з боку президента США Джо Байдена.

"Тому я вважаю, що Путін і його оточення не хочуть прямого зіткнення зі США", - додав Ходжес.