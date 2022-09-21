Генерал Ходжес заявил, куда США попадут в случае ядерного удара РФ по Украине

Генерал-лейтенант США Бен Ходжес считает, что в случае ядерной атаки РФ по Украине, Соединенные Штаты могут нанести удар по военным базам в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Mail .
"Возможно, ответ США будет не ядерным, но достаточно разрушительным, например, для уничтожения Черноморского флота РФ или российских баз в оккупированном Крыму", - заявил генерал.
Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес рассматривает угрозу ядерного удара по Украине достаточно маловероятной. Однако, по его словам, на любое применение оружия массового поражения будет скорый и жесткий ответ со стороны президента США Джо Байдена.
"Поэтому я считаю, что Путин и его окружение не хотят прямого столкновения с США", - добавил Ходжес.
Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин пригрозил Западу ядерным оружием.
Позже президент Украины Владимир Зеленский ответил на ядерные угрозы Путина. Он считает маловероятным такой сценарий.
Ранее США обсуждают с партнерами ответ на возможный ядерный удар со стороны РФ.
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