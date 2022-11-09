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Генерал Ходжес назвав ціль США в разі ядерного удару РФ по Україні

Фото: Бен Ходжес, генерал США у відставці (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Якщо Росія наважиться застосувати ядерну зброю проти України, то в справу вступлять США. Після чого буде знищено більшу частину військових можливостей росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву колишнього командувача військ США в Європі, генерала у відставці Бена Ходжеса в інтерв'ю "24 каналу".

"Президент США Джо Байден вже заявляв, що якщо Росія припуститься страшної помилки й застосує зброю масового знищення, то наслідки для неї будуть катастрофічні", - зазначив Ходжес.

За його словами, в разі застосування ядерної зброї позитивних наслідків для Росії не буде.

"Їх буде нуль, якщо росіяни зважаться використати ядерну зброю. На полі бою їм це не принесе зиску, а лише біду. Бо потім колективний Захід на чолі зі США повинен буде відреагувати", - каже генерал.

При цьому він зазначив, Кремль хоче, щоб люди якомога більше говорили про ядерну зброю і висловлювали свої побоювання, але підкреслив - "російська ядерна зброя ефективна лише тоді, коли її не використовують".

"Як тільки її (ядерну зброю -ред.) використають - все. Бо потім у справу вступлять США і знищать більшу частину російських військових можливостей", - попередив генерал.

Він також звернув увагу, що у РФ немає друзів, навівши приклад зустрічі Сі Цзіньпіня з канцлером Олафом Шольцом. Тоді лідер Китаю сказав, що засуджує ймовірне використання Росією ядерної зброї, але разом з тим засуджує і погрози ядерною зброєю.

"Тобто в Росії у цьому питанні нема друзів, може, лише одна КНДР. Але союзників, які б схвалили застосування ядерної зброї по Україні, у них немає", - підсумував Ходжес.

Нагадаємо, як глава Кремля Володимир Путін, так і його оточення часто вдаються до погроз застосування ядерної зброї, зокрема проти України.

Додамо, на що в Пентагоні попередили, у разі застосування Росією ядерної зброї у війні проти України Кремль отримає серйозну відповідь.

Тим часом країни Заходу заявляють, що використовують усі засоби, зокрема дипломатичні, щоб запобігти ядерній ескалації з боку Росії.

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