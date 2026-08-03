"Генерал Черешня" та Alta Ares розроблять інноваційний захист від БПЛА: що відомо

Деталі партнерства та нові технології

Європейська оборонна технологічна компанія та український виробник дронів-перехоплювачів підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері протидії безпілотним літальним апаратам (Counter-UAS).

У межах домовленостей сторони планують інтегрувати програмні рішення Alta Ares - Pixel Lock та Cyclop C2 - у дрон-перехоплювач Bullet.

Pixel Lock використовуватиметься для автоматизації наведення на фінальній ділянці польоту, а Cyclop C2 - для підтримки наведення на маршовій ділянці.

Після нещодавнього залучення компанією Alta Ares 50 млн євро у раунді фінансування Series A ця угода стала важливою віхою для обох компаній і черговим кроком до зміцнення європейсько-української співпраці у створенні систем Counter-UAS нового покоління.

Майбутня співпраця дозволить суттєво підвищити точність і стійкість перехоплення повітряних цілей, зокрема в умовах обмеженої доступності супутникової навігації та активного застосування засобів радіоелектронної боротьби.

Як працюватимуть системи Pixel Lock та Cyclop C2

Pixel Lock - це програмне рішення Alta Ares на основі штучного інтелекту для виявлення, ідентифікації та супроводу повітряних цілей у режимі реального часу. Система використовує комп’ютерний зір і дані з кількох сенсорів для автоматизації фінальної фази наведення перехоплювача.

У свою чергу, Cyclop C2 призначений для наведення на маршовій ділянці польоту. Інтеграція двох систем у Bullet має забезпечити підтримку наведення на всіх етапах перехоплення - від польоту до району цілі до фінального удару.

"Для нас важливо поєднати досвід застосування перехоплювачів в Україні з технологіями, які можуть підвищити точність наведення та зменшити залежність від супутникової навігації. Інтеграція Pixel Lock і Cyclop C2 у Bullet дає змогу перевірити цей підхід безпосередньо в умовах, для яких такі системи й розробляються", - зазначив СЕО Alta Ares Адріан Кантер.

Випробування в умовах реальної війни

Практична сторона інтеграції полягає у використанні технологій у вже наявній платформі перехоплювача, яка застосовується в реальних бойових умовах.

Досвід експлуатації Bullet дає змогу оцінювати роботу системи наведення безпосередньо в середовищі, де на точність перехоплення впливають радіоелектронна боротьба та обмеження супутникової навігації.

"Bullet уже застосовується в реальних бойових умовах. Відсутність GPS, суцільне заглушення сигналів навколо - для нас це звичайний робочий день. Pixel Lock і Cyclop C2 забезпечують точніше наведення саме в таких умовах, а це означає більше влучань і менше промахів. Alta Ares дає сильну ШІ-складову, а в нас - дрон, який уже пройшов перевірку війною. Разом це не прототип, а готовий продукт, який потрібен уже сьогодні", - наголосив співзасновник "Генерал Черешня" Станіслав Гришин.

Співпраця відбувається на тлі розвитку технологічної кооперації між українськими та європейськими оборонними компаніями. Наступним етапом стане практична інтеграція програмних рішень у платформу Bullet та подальше тестування системи.

Угоду уклали на тлі посилення підтримки оборонно-промислової бази України з боку Європейського Союзу, зокрема через механізм Ukrainian Support Loan (USL).

Що відомо про Alta Ares та "Генерал Черешня"

Alta Ares - оборонна технологічна компанія, що спеціалізується на системах протиповітряної оборони та автономних рішеннях. Заснована у 2024 році, сьогодні компанія працює в Європі, США та на Близькому Сході.

Alta Ares розробляє комплексну, перевірену бойовим застосуванням платформу ППО, яка поєднує софт для виявлення, супроводу та фінального наведення цілей з апаратною складовою - дронами-перехоплювачами. Системи компанії вже використовуються на кількох театрах воєнних дій.

"Генерал Черешня" - українська компанія, заснована після початку повномасштабного вторгнення. Вона є одним із провідних виробників дронів-перехоплювачів в Україні, зокрема бойової платформи Bullet, яка вже підтвердила свою ефективність у реальних бойових умовах.

Розвиваючи свої рішення разом із військовими та спираючись на постійний зворотний зв'язок із фронту, компанія створює системи Counter-UAS для Сил оборони України та розширює міжнародну співпрацю з провідними світовими defense-tech компаніями.