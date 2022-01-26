Гендиректора ВОЗ выдвинули на должность на второй срок

Исполнительный комитет Всемирной организации здравоохранения выдвинул Тедроса Аданома Гебрейесуса на должность генерального директора ВОЗ на второй срок. Это решение члены исполкома приняли на 150-й сессии в Женеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Твиттер ВОЗ.
Голосование за его кандидатуру состоится на 75-й Всемирной ассамблее здравоохранения в мае этого года.
На данный момент Гебрейесус является единственным претендентом на высшую должность в ВОЗ.
Гебрейесус был избран гендиректором ВОЗ в 2017 году.
Его пребывание в должности генерального директора ВОЗ ознаменовалось серьезными чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения. Через год после его вступления на должность в Демократической Республике Конго вспыхнула болезнь Эбола. Прежде чем ее удалось полностью ликвидировать, началась пандемия COVID-19.
Ранее мы писали, что ВОЗ внесла два новых лекарства в список препаратов, рекомендованных для лечения COVID.