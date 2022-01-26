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Гендиректора ВОЗ выдвинули на должность на второй срок

Автор: Анна Полисученко

Исполнительный комитет Всемирной организации здравоохранения выдвинул Тедроса Аданома Гебрейесуса на должность генерального директора ВОЗ на второй срок. Это решение члены исполкома приняли на 150-й сессии в Женеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Твиттер ВОЗ.

Голосование за его кандидатуру состоится на 75-й Всемирной ассамблее здравоохранения в мае этого года.

На данный момент Гебрейесус является единственным претендентом на высшую должность в ВОЗ.

Гебрейесус был избран гендиректором ВОЗ в 2017 году.

Его пребывание в должности генерального директора ВОЗ ознаменовалось серьезными чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения. Через год после его вступления на должность в Демократической Республике Конго вспыхнула болезнь Эбола. Прежде чем ее удалось полностью ликвидировать, началась пандемия COVID-19.

Ранее мы писали, что ВОЗ внесла два новых лекарства в список препаратов, рекомендованных для лечения COVID.

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ВОЗ