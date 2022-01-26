RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Гендиректора ВООЗ висунули на посаду на другий термін

Автор: Анна Полисученко

Виконавчий комітет всесвітньої організації охорони здоров'я висунув Тедроса Аданома Гебрейесуса на посаду генерального директора ВООЗ на другий термін. Це рішення члени виконкому прийняли на 150-й сесії в Женеві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Твіттер ВООЗ.

Голосування за його кандидатуру відбудеться на 75-й Всесвітній асамблеї охорони здоров'я в травні цього року.

На даний момент Гебрейесус є єдиним претендентом на вищу посаду в ВООЗ.

Гебрейесус був обраний гендиректором ВООЗ у 2017 році.

Його перебування на посаді генерального директора ВООЗ ознаменувалося серйозними надзвичайними ситуаціями у галузі охорони здоров'я. Через рік після його вступу на посаду в Демократичній Республіці Конго спалахнула хвороба Ебола. Перш ніж її вдалося повністю ліквідувати, розпочалася пандемія COVID-19.

Раніше ми писали, що ВООЗ внесла два нових ліки в список препаратів, рекомендованих для лікування COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗ