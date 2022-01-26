Гендиректора ВООЗ висунули на посаду на другий термін

Голосування за його кандидатуру відбудеться на 75-й Всесвітній асамблеї охорони здоров'я в травні цього року.

На даний момент Гебрейесус є єдиним претендентом на вищу посаду в ВООЗ.

Гебрейесус був обраний гендиректором ВООЗ у 2017 році.

Його перебування на посаді генерального директора ВООЗ ознаменувалося серйозними надзвичайними ситуаціями у галузі охорони здоров'я. Через рік після його вступу на посаду в Демократичній Республіці Конго спалахнула хвороба Ебола. Перш ніж її вдалося повністю ліквідувати, розпочалася пандемія COVID-19.