Гендиректора "Охматдиту" відсторонили від виконання обов'язків

"Генерального директора НДСЛ "Охматдит" Володимира Жовніра відсторонено від виконання обов'язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ", - зазначив міністр.

Фото: пост Ляшка про відсторонення Жовніра (facebook.com/viktor.liashko)

Він також пообіцяв, що про подальші рішення, зокрема кадрові, повідомить додатково.

За словами Ляшка, в.о. гендиректора дитячої лікарні має стати один із завідувачів відділень, який отримає найбільшу підтримку колег. Зараз щодо цього питання проводяться консультації.

Глава МОЗ нагадав, що факти, пов'язані з відновленням будівель "Охматдиту" та діями Благодійного фонду "Охматдит", зараз вивчаються поліцейськими.

"Зареєстровано відповідне кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Також аналітичну роботу з цього приводу проводить НАБУ. Крім цього, триває ініційована мною внутрішня перевірка МОЗ", - додав він.

Як зазначив міністр, 31 липня "Охматдит" надав рекомендацію Фонду щодо укладання договору на виконання ремонтних робіт пошкодженого сучасного корпусу лікарні зі скандальною компанією. Рішення оголосити компанію переможцем ухвалив сам Жовнір.

При цьому робоча група "Охматдиту", яка займалася оцінкою конкурсних пропозицій, своєї рекомендації щодо фінального вибору переможця не надавала. Це питання вивчать компетентні органи.

Також Ляшко розповів, що рішення збирати кошти на відновлення "Охматдиту" на рахунок Фонду також запропонував Жовнір.