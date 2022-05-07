Гендиректор ВОЗ приехал с рабочим визитом в Украину

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус приехал с рабочим визитом в Украину. Он планирует оценить, как можно увеличить поддержку со стороны организации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Прибыл в Украину. Будучи ребенком войны, я знаю, что чувствуют дети и взрослые, оказавшиеся в ловушке этой войны. Я хочу оценить, как ВОЗ может увеличить нашу поддержку им", - отметил Гебрейесус.
По его словам, он встретится с сотрудниками ВОЗ в Украине, которые проделывают колоссальную работу в чрезвычайно сложных условиях.
Напомним, ранее Гебрейесус раскритиковал мировое сообщество за то, что оно переключило все свое внимание на Украину из-за российского вторжения. По его словам, кризисы в других странах не получают должного внимания.
Тем не менее он призывал остановить российское вторжение в Украину.
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