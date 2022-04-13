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Глава ВОЗ раскритиковал мировое сообщество за сосредоточенность на Украине

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Вашингтон, Среда 13 апреля 2022 21:57
Глава ВОЗ раскритиковал мировое сообщество за сосредоточенность на Украине Фото: гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус раскритиковал мировое сообщество за то, что оно сосредоточило внимание на войне в Украине. Он добавил, что кризисы в других местах, включая его родную Эфиопию, не получают равного внимания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

Как отмечает издание, глава ВОЗ задался вопросом: "действительно ли мир уделяет одинаковое внимание жизни черных и белых". Он добавил, что кризисы продолжаются в Эфиопии, Йемене, Афганистане и Сирии, но они вызвали лишь "небольшую долю" озабоченности мирового сообщества относительно войны в Украине.

"Пока мы говорим, люди умирают от голода", - сказал он.

При этом Гебрейесус признал, что война в Украине имеет глобальное значение. "Мне нужно быть прямолинейным и честным в том, что мир не относится к человеческой расе одинаково. Некоторые равнее других", - заключил глава ВОЗ.

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