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Гендиректор ВОЗ приехал с рабочим визитом в Украину

Новина українською →
Киев, Суббота 07 мая 2022 10:58
Гендиректор ВОЗ приехал с рабочим визитом в Украину Фото: гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (flickr com unisgeneva)
Автор: Илона Свиридова

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус приехал с рабочим визитом в Украину. Он планирует оценить, как можно увеличить поддержку со стороны организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Прибыл в Украину. Будучи ребенком войны, я знаю, что чувствуют дети и взрослые, оказавшиеся в ловушке этой войны. Я хочу оценить, как ВОЗ может увеличить нашу поддержку им", - отметил Гебрейесус.

По его словам, он встретится с сотрудниками ВОЗ в Украине, которые проделывают колоссальную работу в чрезвычайно сложных условиях.

Напомним, ранее Гебрейесус раскритиковал мировое сообщество за то, что оно переключило все свое внимание на Украину из-за российского вторжения. По его словам, кризисы в других странах не получают должного внимания.

Тем не менее он призывал остановить российское вторжение в Украину.

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