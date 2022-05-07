Гендиректор ВОЗ приехал с рабочим визитом в Украину

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус приехал с рабочим визитом в Украину. Он планирует оценить, как можно увеличить поддержку со стороны организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Прибыл в Украину. Будучи ребенком войны, я знаю, что чувствуют дети и взрослые, оказавшиеся в ловушке этой войны. Я хочу оценить, как ВОЗ может увеличить нашу поддержку им", - отметил Гебрейесус. По его словам, он встретится с сотрудниками ВОЗ в Украине, которые проделывают колоссальную работу в чрезвычайно сложных условиях.