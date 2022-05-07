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Гендиректор ВООЗ приїхав з робочим візитом до України

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Київ, Субота 07 травня 2022 10:58
Гендиректор ВООЗ приїхав з робочим візитом до України Фото: гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус (flickr com unisgeneva)
Автор: Ілона Свиридова

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус приїхав з робочим візитом до України. Він планує оцінити, як можна збільшити підтримку з боку організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Прибув до України. Будучи дитиною війни, я знаю, що відчувають діти і дорослі, які опинилися в пастці цієї війни. Я хочу оцінити, як ВООЗ може збільшити нашу підтримку їм", - зазначив Гебрейесус.

За його словами, він зустрінеться зі співробітниками ВООЗ в Україні, які виконують колосальну роботу в надзвичайно складних умовах.

Нагадаємо, раніше Гебрейесус розкритикував світову спільноту за те, що вона переключила всю свою увагу на Україну через російське вторгнення. За його словами, кризи в інших країнах не отримують належної уваги.

Проте він закликав зупинити російське вторгнення в Україну.

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