Гендиректор ВООЗ приїхав з робочим візитом до України
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус приїхав з робочим візитом до України. Він планує оцінити, як можна збільшити підтримку з боку організації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
"Прибув до України. Будучи дитиною війни, я знаю, що відчувають діти і дорослі, які опинилися в пастці цієї війни. Я хочу оцінити, як ВООЗ може збільшити нашу підтримку їм", - зазначив Гебрейесус.
За його словами, він зустрінеться зі співробітниками ВООЗ в Україні, які виконують колосальну роботу в надзвичайно складних умовах.
Нагадаємо, раніше Гебрейесус розкритикував світову спільноту за те, що вона переключила всю свою увагу на Україну через російське вторгнення. За його словами, кризи в інших країнах не отримують належної уваги.
Проте він закликав зупинити російське вторгнення в Україну.
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