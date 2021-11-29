Гендиректор Twitter уходит с должности, - CNBC

Генеральный директор Twitter Джек Дорси уходит с должности. Акции компании уже демонстрируют рост на этих новостях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

Как сообщает CNBC со ссылкой на источники, Дорси намерен уйти с должности генерального директора Twitter. Акции сервиса микроблогов на этом фоне уже подскочили более чем на 11%.

Отметим, в настоящее время Дорси является CEO Twitter и Square - своей компании, которая специализируется на цифровых платежах. Дорси является также основателем Twitter, его состояние оценивается свыше 14 млрд долларов.