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Гендиректор Twitter уходит с должности, - CNBC

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Понедельник 29 ноября 2021 16:38
Гендиректор Twitter уходит с должности, - CNBC Фото: гендиректор Twitter Джек Дорси (flickr com jdlasica)
Автор: Артем Горовенко

Генеральный директор Twitter Джек Дорси уходит с должности. Акции компании уже демонстрируют рост на этих новостях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Как сообщает CNBC со ссылкой на источники, Дорси намерен уйти с должности генерального директора Twitter. Акции сервиса микроблогов на этом фоне уже подскочили более чем на 11%.

Отметим, в настоящее время Дорси является CEO Twitter и Square - своей компании, которая специализируется на цифровых платежах. Дорси является также основателем Twitter, его состояние оценивается свыше 14 млрд долларов.

Напомним, весной Дорси продал первую публикацию в своей социальной сети за 2,9 млн долларов на аукционе Valuables. Твит продали как невзаимозаменяемый токен (NFT).

Также сообщалось, что Twitter запустил функцию вознаграждения любимых авторов биткоинами.

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