Гендиректор Twitter йде з посади, - CNBC
Генеральний директор Twitter Джек Дорсі йде з посади. Акції компанії вже демонструють зростання на цих новинах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.
Як повідомляє CNBC з посиланням на джерела, Дорсі має намір піти з посади генерального директора Twitter. Акції сервісу мікроблогів на цьому тлі вже підскочили більш ніж на 11%.
Відзначимо, в даний час Дорсі є CEO Twitter і Square - своєї компанії, яка спеціалізується на цифрових платежах. Дорсі є також засновником Twitter, його статок оцінюється понад 14 млрд доларів.
Нагадаємо, навесні Дорсі продав першу публікацію у своїй соціальній мережі за 2,9 млн доларів на аукціоні Valuables. Твіт продали як невзаємозамінний токен (NFT).
Також повідомлялося, що Twitter запустив функцію винагороди улюблених авторів біткоінами.