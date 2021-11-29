Гендиректор Twitter йде з посади, - CNBC

Генеральний директор Twitter Джек Дорсі йде з посади. Акції компанії вже демонструють зростання на цих новинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

Як повідомляє CNBC з посиланням на джерела, Дорсі має намір піти з посади генерального директора Twitter. Акції сервісу мікроблогів на цьому тлі вже підскочили більш ніж на 11%.

Відзначимо, в даний час Дорсі є CEO Twitter і Square - своєї компанії, яка спеціалізується на цифрових платежах. Дорсі є також засновником Twitter, його статок оцінюється понад 14 млрд доларів.