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Гендиректор российской авиакомпании получил подозрение за незаконные рейсы в Крым

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Понедельник 06 февраля 2023 17:58
Гендиректор российской авиакомпании получил подозрение за незаконные рейсы в Крым Фото: гендиректор российской авиакомпании получил подозрение за незаконные рейсы в Крым (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополь сообщила о подозрении генеральному директору российской авиакомпании. Его подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины в оккупированный полуостров Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый с 2014 года занимал должность генерального директора подсанкционной в Украине "Авиакомпании "Сибирь". Используя свое служебное положение и имея соответствующий функционал, он организовал преступную схему. Она заключалась в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины с РФ на полуострова Крым и обратно.

Отмечено, что регулярные рейсы "Москва-Симферополь-Москва" осуществлялись после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через украинскую госграницу, а также вопреки нормам международного права и национальному законодательству Украины.

Как сообщается, под руководством подозреваемого российская авиакомпания с 2014 по 2019 годы совершила по меньшей мере 1226 рейсов в закрытый Украиной аэропорт "Симферополь" и обратно.

Гендиректор российской авиакомпании получил подозрение за незаконные рейсы в Крым

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Служба безопасности разоблачила очередного предателя, работавшего на российскую ФСБ, надеясь получить от оккупантов "в вознаграждение" квартиру в Крыму. Злоумышленник задержан в Одессе.

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