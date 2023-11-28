Гендиректор підрозділу "Енергоатома" може вийти з-під варти за 7 мільйонів гривень

"ВАКС обрав гендиректору підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом" запобіжний захід у вигляді 7 мільйонів гривень застави. Посадовця підозрюють у заволодінні державними коштами при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива", - йдеться в повідомленні.

Деталі справи

25 жовтня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом особам, учасникам організованої групи, у завданні майже 100 мільйонами гривень, що завдало збитків ДП НАЕК "Енергоатом".

Йдеться про:

генерального директора відокремленого підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом";

начальника кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом";

керівника приватної компанії, його заступника та працівника юридичного відділу компанії.

Як встановило слідство, з 2017 по 2020 роки для потреб "Енергоатома" виконувались роботи з будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. У 2020 році у зв’язку із коригуванням проєкту будівництва виникла необхідність у закупівлі робіт по його завершенню.

У грудні того ж року між ВП "Атомпроектінжиніринг", яке входить у структуру ДП НАЕК "Енергоатом", та приватною компанією в обхід відкритих торгів було укладено договір завершення будівництва сховища.

"З метою заволодіння коштами ДП НАЕК "Енергоатом" додатковими угодами ціну договору збільшили втричі - з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а потім у 2021 році реалізувала ДП НАЕК "Енергоатом" втричі дорожче", - розповіли деталі схеми в НАБУ.

У результаті цих дій "Енергоатом" переплатив майже 100 млн грн.