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Гендиректор подразделения "Энергоатома" может выйти из-под стражи за 7 миллионов гривен

Фото: гендиректор подразделения "Энергоатома" может выйти из-под стражи за 7 миллионов гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал гендиректору подразделения "Энергоатома" меру пресечения. Он может выйти из-под стражи за 7 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

"ВАКС избрал гендиректору подразделения ГП НАЭК "Энергоатом" меру пресечения в виде 7 миллионов гривен залога. Чиновника подозревают в завладении государственными средствами при строительстве хранилища отработанного ядерного топлива", - говорится в сообщении.

Детали дела

25 октября 2023 года НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти лицам, участникам организованной группы, в нанесении почти 100 миллионами гривен, что нанесло ущерб ГП НАЭК "Энергоатом".

Речь идет о:

  • генеральном директоре обособленного подразделения ГП НАЭК "Энергоатом";
  • начальнике сметно-договорного отдела обособленного подразделения ГП НАЭК "Энергоатом";
  • руководителе частной компании, его заместителе и работнике юридического отдела.

Как установило следствие, с 2017 по 2020 годы для нужд "Энергоатома" выполнялись работы по строительству Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. В 2020 году в связи с корректировкой проекта строительства возникла необходимость закупки работ по его завершению.

В декабре того же года между ОП "Атомпроектинжиниринг", входящим в структуру ГП НАЭК "Энергоатом", и частной компанией в обход открытых торгов был заключен договор завершения строительства хранилища.

"С целью завладения средствами ГП НАЭК "Энергоатом" дополнительными соглашениями цену договора увеличили втрое - с 421 млн грн до 1,497 млрд грн, в частности прибавив к его условиям поставку оборудования системы радиационного контроля. Это оборудование компания-подрядчик закупила по рыночной стоимости, а затем в 2021 году реализовала ГП НАЭК "Энергоатом" втрое дороже", - рассказали детали схемы в НАБУ.

В результате этих действий "Энергоатом" переплатил почти 100 млн грн.

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