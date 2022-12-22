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Гендиректор МАГАТЕ вже у Москві. Перші подробиці переговорів щодо ЗАЕС

Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі та голова "Росатому" Олексій Ліхачов (twitter.com/rafaelmgrossi)
Автор: Наталія Гурковська

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже перебуває в Москві для обговорення створення захисної зони навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Черговий раунд необхідних дискусій щодо створення захисної зони навколо Запорізької АЕС", - написав він.

За його словами, ключовим моментом є те, що зона необхідна для запобігання ядерній аварії.

"Я продовжую свої зусилля для досягнення цієї мети із почуттям крайньої терміновості", - додав Гроссі.

Раніше повідомлялось, що Україна та МАГАТЕ рухаються крок за кроком до встановлення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.

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