Гендиректор МАГАТЭ уже в Москве. Первые подробности переговоров по ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже находится в Москве для обсуждения создания защитной зоны вокруг временно оккупированной Запорожской АЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Очередной раунд необходимых дискуссий по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЕС", - написал он.
По его словам, ключевым моментом является то, что зона необходима для предотвращения ядерной аварии.
"Я продолжаю свои усилия для достижения этой цели с чувством крайней срочности", - добавил Гросси.
Ранее сообщалось, что Украина и МАГАТЭ двигаются шаг за шагом к установлению зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.