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Гендиректор МАГАТЭ уже в Москве. Первые подробности переговоров по ЗАЭС

Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и глава "Росатома" Алексей Лихачев (twitter.com/rafaelmgrossi)
Автор: Наталия Гурковская

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси уже находится в Москве для обсуждения создания защитной зоны вокруг временно оккупированной Запорожской АЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Очередной раунд необходимых дискуссий по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЕС", - написал он.

По его словам, ключевым моментом является то, что зона необходима для предотвращения ядерной аварии.

"Я продолжаю свои усилия для достижения этой цели с чувством крайней срочности", - добавил Гросси.

Ранее сообщалось, что Украина и МАГАТЭ двигаются шаг за шагом к установлению зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

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