UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гендиректор МАГАТЕ незабаром приїде до України, - міністр енергетики

Фото: Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що невдовзі до України приїде гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Про це заявив Міністр енергетики України Герман Галущенко, передає РБК-Україна з посиланням на ефір марафону.

Галущенко сказав, що ситуація на Запорізькій АЕС стає дедалі гіршою і гіршою.

"Продовжується процес деградації обладнання. Росіяни допустили експертів до реакторів із третьої спроби, але це не змінює загальної картини", - повідомив міністр енергетики.

За словами міністра, невдовзі до України приїде гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Найближчим часом в Україну приїде Гроссі. Можливо, він відвідає Запорізьку АЕС перед цим. До цього зараз прикута увага всього світу. Присутність росіян там - це постійна небезпека", - сказав Галущенко.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС перебуває під окупацією росіян з 4 березня 2022 року. Станцію постійно обстрілювали російські військові, тим самим порушуючи ядерну безпеку.

Раніше ми писали, що 18 січня експерти МАГАТЕ знову відвідали ЗАЕС та виявили міни по периметру станції.

Також ми писали, що зменшилася кількість російських військових на Запорізькій АЕС та в Енергодарі.

До того ж росіяни допустили співробітників "Росатому", які незаконно отримали доступ до секретних даних. За це США пригрозили Росії ядерними санкціями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСМАГАТЭЯдерна безпека