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Гендиректор МАГАТЭ анонсировал визит на ЗАЭС в ближайшие дни, но есть условие

Фото: Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Миссия МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС уже в ближайшие дни, но для этого необходимо согласие Киева и Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Я продолжаю очень активно и интенсивно консультироваться со всеми сторонами (насчет визита на ЗАЭС - ред.), чтобы эта жизненно важная миссия МАГАТЭ могла состояться без дальнейших задержек. Присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и снизить риск серьезной ядерной аварии в Европе. Ожидается, что миссия состоится в ближайшие несколько дней, если текущие переговоры увенчаются успехом", - подчеркнул Гросси.

По его словам, Украина уже проинформировала МАГАТЭ о последних обстрелах Запорожской АЭС россиянами, которые произошли с 20 по 22 августа. В частности, в результате атак оккупантов была повреждена инфраструктура станции, включая лабораторные и химические установки.

Напомним, ранее стало известно, что, по информации "Энергоатома", на Запорожской АЭС из-за регулярных обстрелов существует риск нарушения норм радиационной безопасности. Российские военные повредили эстакаду.

Также мы писали, что власти Запорожской области уже начали подготовку к возможному визиту миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

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Запорожская АЭСМАГАТЭВойна России против Украины