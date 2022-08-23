Гендиректор МАГАТЭ анонсировал визит на ЗАЭС в ближайшие дни, но есть условие

Миссия МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС уже в ближайшие дни, но для этого необходимо согласие Киева и Москвы.

"Я продолжаю очень активно и интенсивно консультироваться со всеми сторонами (насчет визита на ЗАЭС - ред.), чтобы эта жизненно важная миссия МАГАТЭ могла состояться без дальнейших задержек. Присутствие МАГАТЭ поможет стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и снизить риск серьезной ядерной аварии в Европе. Ожидается, что миссия состоится в ближайшие несколько дней, если текущие переговоры увенчаются успехом", - подчеркнул Гросси.

По его словам, Украина уже проинформировала МАГАТЭ о последних обстрелах Запорожской АЭС россиянами, которые произошли с 20 по 22 августа. В частности, в результате атак оккупантов была повреждена инфраструктура станции, включая лабораторные и химические установки.