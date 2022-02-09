Гендиректор КМИС рассказал о готовности украинцев выходить на массовые протесты

"По готовности участвовать в протестах мы ставим такой вопрос: "Готовы ли вы протестовать, если ваши права будут нарушены?" Мы раз в год проводим опрос. Как раз последний был в декабре 2021 года. И показатель готовности участия в протестах был фактически самым низким за весь период нашего измерения, с февраля 2009 года", - отметил Паниотто.

По его словам, сейчас готовы участвовать в митингах и демонстрациях примерно 11% граждан.

"В целом - участвовать в каких-то акциях есть в 32%. А раньше в целом 48% населения готовы были участвовать в тех или иных акциях и в течение последних двух лет это количество падает", - подчеркнул Паниотто.

Впрочем, он подчеркнул, что из этих 32% примерно половина - это готовность принять участие в избирательной кампании.

"Участие в избирательной кампании может быть как протестом, так и поддержкой власти. С чем связано снижение готовности к протестам в последние годы? Возможно, это связано с тем, что до сих пор, когда уровень готовности участия в протестах достигал 40-50%, Украина делала свой геополитический выбор. И приходила то пророссийская, то проевропейская власть", - объяснил Отто.

Поэтому, по его словам, это стало крупнейшим конфликтом во время выборов - main agenda, часть населения хотела иметь союз с Россией, особенно в южных и восточных областях. Однако, сейчас проевропейская власть сменилась на другую проевропейскую

"Но то, что люди говорят в наших опросах - там речь идет преимущественно об экономических требованиях. Они говорят о том, что их могут побудить какие-то экономические проблемы. Но когда были эти два Майдана, то предпосылками стали не экономические проблемы, а какая - то вопиющая несправедливость", - отметил социолог.

Он утверждает, что на самом деле люди сами не могут ответить, что их побуждает к протестам.

"Поэтому, вероятно, массовые протесты возможны при условии, если будет кака -то очень большая несправедливость со стороны власти", - резюмировал Паниотто.