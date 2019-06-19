ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Гендиректор DCH Steel Виталий Баш возглавит также ДМЗ

Новости » Экономика    19.06.2019 - 14:16
Гендиректор DCH Steel Виталий Баш возглавит также ДМЗ
Днепровский металлургический завод (фото: wikipedia.org)

DCH Ярославского сменит руководителя Днепровского металлургического завода

Генеральным директором Днепровского металлургического завода (ДМЗ) станет Виталий Баш, который в настоящее время уже возглавляет рудник "Сухая Балка" и управляющую компанию горнометаллургического дивизиона группы DCH Steel. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию группы DCH Александра Ярославского

Руководство DCH поблагодарило Геннадия Бергемана, ранее занимавшего пост гендиректора ДМЗ, за успешную адаптацию завода к системе корпоративных стандартов DCH. После приобретения предприятия группой DCН эта задача была поставлена перед ним наблюдательным советом ЧАО "ДМЗ" 13 апреля 2018 г. при подтверждении его управленческих полномочий на переходный период.

Виталий Баш приступит к выполнению обязанностей генерального директора Днепровского металлургического завода 19 июня 2019 г.

Решение руководства DCH о совмещении Башем позиций руководителя DCH Steel, ДМЗ и "Сухой Балки" обусловлено потребностью обеспечить согласованную работу всех звеньев этой бизнес-системы. В настоящее время экономический рост замедляется в глобальном масштабе, что для высокоглобализированной металлургической отрасли закономерно означает необходимость внедрения новых подходов к организации производства. А значит, об интеграции в единую производственную цепочку всех технологических операций и процессов от добычи руды до выплавки металла с прицелом на оптимизацию издержек и повышение показателей экономической и финансовой эффективности, отметили в компании. 

Виталий Баш в качестве генерального директора DCH Steel, ДМЗ и "Сухой Балки" призван, прежде всего, решить задачу вертикальной интеграции предприятий горнометаллургического дивизиона.

Кроме того, DCH Investment Management (управляющая компания группы) и DCH Steel работают над программой комплексной и глубинной модернизации добывающего и сталеплавильного бизнеса, за реализацию которой будет отвечать DСН Steel.

Напомним, что ранее группа DCH заявила о намерении в течение 5 лет вложить порядка 150-300 млн долларов в развитие технико-технологической базы ДМЗ и "Сухой Балки".

У Ярославского рассказали о первом регулярном авиарейсе Харьков-Париж DCH Ярославского инвестирует 1,5 млн долл. в музей участия Харькова в УЕФА Евро-2012
Новости Украины Александр ЯрославскийметаллургияDCH Группа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь