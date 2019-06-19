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Гендиректор DCH Steel Віталій Баш очолить також ДМЗ

Новини » Економіка    19.06.2019 - 14:16
Гендиректор DCH Steel Віталій Баш очолить також ДМЗ
Дніпровський металургійний завод (фото: wikipedia.org)

DCH Ярославського змінить керівника Дніпровського металургійного заводу

Генеральним директором Дніпровського металургійного заводу (ДМЗ) стане Віталій Баш, який в даний час очолює рудник "Суха Балка" та управляючу компанію гірничо-металургійного дивізіону групи DCH Steel. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію групи DCH Олександра Ярославського

Керівництво DCH подякувало Геннадію Бергеману, який раніше обіймав посаду гендиректора ДМЗ, за успішну адаптацію заводу до системи корпоративних стандартів DCH. Після придбання підприємства групою DCН ця задача була поставлена перед ним наглядовою радою ПРАТ "ДМЗ" 13 квітня 2018 р. при підтвердженні його управлінських повноважень на перехідний період.

Віталій Баш приступить до виконання обов'язків генерального директора Дніпровського металургійного заводу 19 червня 2019 р.

Рішення керівництва DCH про суміщення Башем позицій керівника DCH Steel, ДМЗ та "Сухої Балки" обумовлено потребою забезпечити узгоджену роботу всіх ланок цієї бізнес-системи. В даний час економічний зростання сповільнюється в глобальному масштабі, що для високоглобалізованої металургійної галузі закономірно означає необхідність впровадження нових підходів до організації виробництва. А значить, про інтеграцію в єдиний виробничий ланцюжок всіх технологічних операцій і процесів від видобутку руди до виплавки металу з прицілом на оптимізацію витрат і підвищення показників економічної та фінансової ефективності, відзначили в компанії.

Віталій Баш в якості генерального директора DCH Steel, ДМЗ та "Сухої Балки" покликаний, перш за все, вирішити завдання вертикальної інтеграції підприємств гірничо-металургійного дивізіону.

Крім того, DCH Investment Management (керуюча компанія групи) і DCH Steel працюють над програмою комплексної і глибинної модернізації видобувного і сталеплавильного бізнесу, за реалізацію якої буде відповідати DCH Steel.

Нагадаємо, що раніше група DCH заявила про намір протягом 5 років вкласти близько 150-300 млн доларів у розвиток техніко-технологічної бази ДМЗ і "Сухої Балки".

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