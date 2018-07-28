Гендиректор Чернобыльской АЭС написал заявление об отставке

Гендиректор ЧАЭС Грамоткин заявил о конфликте с Минприроды

Генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин заявил, что уходит в отставку. Публичное заявление грмоткина размещен на сайте ЧАЭС.

По словам гендиректора, такой шаг он сделал выпушено. Причиной назвал конфликт с руководством Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Разногласия, по словам Грамоткина, возникли через два основных проекты, вводятся на ЧАЭС. Речь идет о НБК (новый безопасный конфайнмент) и ХОЯТ-2 (хранилище отработанного ядерного топлива). Грамоткин отмечает, что проекты вышли "на финишную прямую" и должны якобы завершиться в этом году.

Грамоткин заявил, что конфликт также возник на почве вопрос финансирования предприятия, вроде переросло в "глбокий межличностный конфликт". Наконец, как заявил гендиректор ЧАЭС, его не включили в состав украинской делегации на Ассамблее Доноров, состоявшейся 20 июля 2018 в Лондоне.

"Впервые за 20 лет директор Чернобыльской АЭС не был допущен к участию в этом принципиально важном мероприятии, не имел возможности принять участие в обсуждении критических вопросов, связанных с реализацией проектов, заказчиком которых является ЧАЭС", - написал Грамоткин в заявлении.

В таких условиях, по его словам, руководитель предприятия не может в дальнейшем нести ответственность за решения, которые озвучивались на Ассамблее и были в итоге приняты. Также эта ситуация, как указано в заяи, лишает руководителя предприятия обеспечить возможность погасить задолженность в пенсионный фонд. Он также не может гарантировать выплату заработной платы персонала и покрытия текущих расходов предприятия.

"Я не сумел найти иного способа, кроме собственного освобождения. Боюсь, мой уход - единственное, что может привлечь внимание к сложившейся ситуации и хотя бы частично решить проблему", - написал Грамоткин.

Напомним, 10 июля 2018 стало известно, что Европейский союз выделил 5 млн евро помощи для населения, проживающего вблизи Чернобыльской зоны отчуждения.