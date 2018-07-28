Гендиректор Чорнобильської АЕС написав заяву про відставку

Гендиректор ЧАЕС Грамоткін заявив про конфлікт з Мінприроди

Генеральний директор Чорнобильської АЕС Ігор Грамоткін заявив, що йде у відставку. Публічну заяву грмоткіна розміщено на сайті ЧАЕС.

За словами гендиректора, такий крок він зробив випушено. Причиною назвав конфлікт із керівництвом Міністерства екології та природніх ресурсів України.

Розбіжності, за словами Грамоткіна, виникли через два основних проекти, що запроваджуються на ЧАЕС. Йдеться про НБК (новий безпечний конфайнмент) та СВЯП-2 (сховище відпрацьованого ядерного палива). Грамоткін зазначає, що проекти вийшли "на фінішну пряму" та повинні нібито завершитися в цьому році.

Грамоткін заявив, що конфлікт також виник на грунті питання фінансування підприємства, що начебто переросло у "глбокий міжособистісний конфлікт". Врешті, як заявив гендиректор ЧАЕС, його не включили до складу української делегації на Асамблеї Донорів, що відбулась 20 липня 2018 року у Лондоні.

"Вперше за 20 років директор Чорнобильської АЕС не був допущений до участі в цьому принципово важливому заході, не мав можливості взяти участь в обговоренні критичних питань, пов'язаних з реалізацією проектів, замовником яких є ЧАЕС", - написав Грамоткін у заяві.

В таких умовах, з його слів, керівник підприємства не може в подальшому нести відповідальність за рішення, які озвучувалися на Асамблеї і були в підсумку прийняті. Також ця ситуація, як вказано у заяі, позбавляє керівника підприємства забезпечити можливість погасити заборгованість до пенсійного фонду. Він також не може гарантувати виплату заробітної плати персоналу та покриття поточних видатків підприємства.

"Я не зумів знайти іншого способу, окрім власного звільнення. Боюся, мій відхід - єдине, що може привернути увагу до ситуації, що склалася і хоча б частково вирішити проблему", - написав Грамоткін.

Нагадаємо, 10 липня 2018 року стало відомо, що Європейський союз виділив 5 млн євро допомоги для населення, що проживає поблизу Чорнобильської зони відчуження.