Гендиректор "Азовстали" опроверг фейк оккупантов о якобы производстве биохимического оружия

По его словам, понимая, что армия оккупантов может стрелять по производственным объектам, "Метинвест" заранее позаботился о том, чтобы предприятия не могли навредить людям и не стали причиной техногенной или экологической катастрофы.

"Все наши предприятия в Мариуполе законсервированы в первую неделю вторжения России в Украину. Химические реактивы, которые металлурги использовали в процессе производства, уничтожены еще 25 февраля, о чем есть все необходимые документы. Комбинат не имел и не имеет никакого отношения к разработке или хранении любого оружия, в том числе и биохимического. На "Азовстали" нет никаких секретных тоннелей с биохимическими лабораториями", - заявил Энвер Цкитишвили.