Гендиректор "Азовсталі" спростував фейк окупантів про нібито виробництво біохімічної зброї

За його словами, розуміючи, що армія окупантів може стріляти по виробничим об’єктам, "Метінвест" заздалегідь подбав про те, щоб підприємства не могли нашкодити людям і не стали причиною техногенної чи екологічної катастрофи.

"Всі наші підприємства в Маріуполі законсервовані в перший тиждень вторгнення Росії в Україну. Хімічні реактиви, які металурги використовували у процесі виробництва, знищені ще 25 лютого, про що є всі необідні документи. Комбінат не мав і не має жодного відношення до розробки чи зберігання будь-якої зброї, в тому числі і біохімічної. На "Азовсталі" немає жодних секретних тунелів з біохімічними лабораторіями", - заявив Енвер Цкітішвілі.