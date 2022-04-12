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Гендиректор "Азовсталі" спростував фейк окупантів про нібито виробництво біохімічної зброї

Фото: гендиректор "Азовсталі" спростував фейк окупантів (wikipeia org)
Автор: Артем Горовенко

Генеральний директор комбінату "Азовсталь" групи "Метінвест" Енвер Цкітішвілі спростував черговий фейк окупантів про нібито виробництво на комбінаті біохімічної зброї, про що заявляє російська пропаганда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

За його словами, розуміючи, що армія окупантів може стріляти по виробничим об’єктам, "Метінвест" заздалегідь подбав про те, щоб підприємства не могли нашкодити людям і не стали причиною техногенної чи екологічної катастрофи.

"Всі наші підприємства в Маріуполі законсервовані в перший тиждень вторгнення Росії в Україну. Хімічні реактиви, які металурги використовували у процесі виробництва, знищені ще 25 лютого, про що є всі необідні документи. Комбінат не мав і не має жодного відношення до розробки чи зберігання будь-якої зброї, в тому числі і біохімічної. На "Азовсталі" немає жодних секретних тунелів з біохімічними лабораторіями", - заявив Енвер Цкітішвілі.

Нагадаємо, ввечері 11 квітня з'явилося повідомлення, що російські окупанти скинули на Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження.

Як повідомив лідер "Азова" Андрій Білецький, армія РФ застосувала хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують бійці полку "Азов". Військове керівництво України наразі перевіряє інформацію.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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