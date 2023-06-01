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Гендерна рівність і три десятки дисциплін: НОК затвердив склад на Європейські ігри

Фото: Збірна України на Європейських іграх-2019 (facebook.com/Minsk2019BY)
Автор: Антон Федорців

Поіменний список делегації збірної України для участі в Європейських іграх-2023 у польському Кракові затвердив виконавчий комітет Національного олімпійського комітету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

262 спортсмени представлятимуть Україну на третіх Європейських іграх. Змагання цьогоріч відбудуться в Польщі з 21 червня до 2 липня.

На Іграх-2023 розіграють нагороди в 30-ти дисциплінах. Українці візьмуть участь у 27-ми з них. Зокрема, вітчизняні спортсмени заявлені в легкій атлетиці, артистичному плаванні, веслуванні (байдарки, каное, веслувальний слалом), стрибках у воду, фехтуванні, боксі, кульовій та стендовій стрільбі та багато інших.

На Європейських іграх-2023 Україна матиме найбільше представництво в історії змагань. Для прикладу, до Мінська чотири роки тому поїхали 198 спортсменів. Цьогоріч у складі збірної України гарантували абсолютну гендерну рівність – 131 жінка та 131 чоловік.

Прийдешні Європейські ігри транслюватимуть на території України в загальному доступі. Суспільний мовник покаже змагання на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" тощо) та на платформі "Суспільне Спорт".

До слова, напередодні волейбольна збірна України переграла Хорватію у Золотій Євролізі.

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