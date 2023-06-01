Гендерна рівність і три десятки дисциплін: НОК затвердив склад на Європейські ігри

262 спортсмени представлятимуть Україну на третіх Європейських іграх. Змагання цьогоріч відбудуться в Польщі з 21 червня до 2 липня.

На Іграх-2023 розіграють нагороди в 30-ти дисциплінах. Українці візьмуть участь у 27-ми з них. Зокрема, вітчизняні спортсмени заявлені в легкій атлетиці, артистичному плаванні, веслуванні (байдарки, каное, веслувальний слалом), стрибках у воду, фехтуванні, боксі, кульовій та стендовій стрільбі та багато інших.

На Європейських іграх-2023 Україна матиме найбільше представництво в історії змагань. Для прикладу, до Мінська чотири роки тому поїхали 198 спортсменів. Цьогоріч у складі збірної України гарантували абсолютну гендерну рівність – 131 жінка та 131 чоловік.

Прийдешні Європейські ігри транслюватимуть на території України в загальному доступі. Суспільний мовник покаже змагання на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" тощо) та на платформі "Суспільне Спорт".