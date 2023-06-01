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Гендерное равенство и три десятка дисциплин: НОК утвердил состав на Европейские игры

Фото: Сборная Украины на Европейских играх-2019 (facebook.com/Minsk2019BY)
Автор: Антон Федорцив

Поименный список делегации сборной Украины для участия в Европейских играх-2023 в польском Кракове утвердил исполнительный комитет Национального олимпийского комитета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

262 спортсмена будут представлять Украину на третьих Европейских играх. Соревнования в этом году пройдут в Польше с 21 июня по 2 июля.

На Играх-2023 разыграют награды в 30-ти дисциплинах. Украинцы примут участие в 27-ми из них. В частности, отечественные спортсмены заявлены в легкой атлетике, артистическом плавании, гребле (байдарки, каноэ, гребной слалом), прыжках в воду, фехтовании, боксе, пулевой и стендовой стрельбой и многие другие.

На Европейских играх-2023 у Украины будет крупнейшее представительство в истории соревнований. Например, в Минск четыре года назад поехали 198 спортсменов. В этом году в составе сборной Украины гарантировали абсолютное гендерное равенство – 131 женщина и 131 человек.

Грядущие Европейские игры будут транслировать на территории Украины в общем доступе. Общественный вещатель покажет соревнования по региональным телеканалам "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Тернополь" и т. д.) и на платформе "Суспильне Спорт".

К слову, накануне волейбольная сборная Украины обыграла Хорватию в Золотой Евролиге.

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