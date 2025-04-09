Гендерна дискримінація в Україні: як захистити свої права та куди звертатися за допомогою

В Україні залишається актуальної проблема дискримінації за ознакою статі. Однак існують важелі впливу на людей, які порушують права інших через їх приналежність до певної статі.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство юстиції України.
Гендерна дискримінація - це ситуація, коли особи чи групи осіб обмежуються в реалізації своїх прав та свобод через їх стать або гендерну належність. Найчастіше з проявами гендерної дискримінації стикаються жінки, а також представниці та представники інших гендерів, що перебувають у вразливому становищі. Згідно зі Стамбульською конвенцією, гендер означає соціально закріплені ролі та поведінкові стандарти, що суспільство вважає належними для жінок та чоловіків.
Дискримінація може бути прямою, коли особу безпосередньо обмежують у правах через стать, або непрямою, коли через нейтральні на вигляд норми чи правила виникають несприятливі умови для осіб однієї статі. Також важливо відзначити поняття "підбурювання до дискримінації", яке включає заклики та інструкції, що сприяють дискримінації певної групи осіб.
До основних форм гендерної дискримінації відносять:
Гендерно зумовлене насильство є вкрай серйозним проявом гендерної дискримінації, що здійснюється на основі статі або стосується переважно осіб певної статі. Таке насильство може бути фізичним, сексуальним, емоційним чи психологічним і часто веде до серйозних наслідків для постраждалих. Особи, що стають жертвами гендерно зумовленого насильства, зазвичай мають низький рівень захисту через існуючі гендерні стереотипи та упередження.
В Україні існує ряд законодавчих актів, що регулюють питання гендерної дискримінації та насильства. Важливими є такі нормативно-правові акти:
Ці законодавчі норми передбачають цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення прав осіб, що потерпають від дискримінації.
Постраждалі від гендерно зумовленого насильства мають кілька варіантів для звернення за допомогою:
Захист від дискримінації та насильства - це право кожного. Важливо не мовчати та звертатися за допомогою до відповідних органів, щоб припинити порушення прав і забезпечити рівність для всіх.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні зростає кількість жінок на керівних посадах у бізнесі. За даними порталу Опендатабот, наразі жінки очолюють близько 449 тисяч компаній, що становить майже третину від загальної кількості підприємств. Особливо помітне зростання кількості жінок-директорок спостерігається у сферах інформаційних технологій, сільського господарства та будівництва.
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