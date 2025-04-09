Гендерная дискриминация в Украине: как защитить свои права и куда обращаться за помощью

Что такое гендерная дискриминация

Гендерная дискриминация - это ситуация, когда лица или группы лиц ограничиваются в реализации своих прав и свобод из-за их пола или гендерной принадлежности. Чаще всего с проявлениями гендерной дискриминации сталкиваются женщины, а также представительницы и представители других гендеров, находящиеся в уязвимом положении. Согласно Стамбульской конвенции, гендер означает социально закрепленные роли и поведенческие стандарты, которые общество считает надлежащими для женщин и мужчин.

Дискриминация может быть прямой, когда лицо непосредственно ограничивают в правах из-за пола, или косвенной, когда из-за нейтральных на вид норм или правил возникают неблагоприятные условия для лиц одного пола. Также важно отметить понятие "подстрекательство к дискриминации", которое включает призывы и инструкции, способствующие дискриминации определенной группы лиц.

Формы гендерной дискриминации

К основным формам гендерной дискриминации относят:

прямую дискриминацию - менее благоприятное отношение к лицам по признаку пола;

- менее благоприятное отношение к лицам по признаку пола; косвенную дискриминацию - применение нейтральных правил, создающих неблагоприятные условия для одного пола;

- применение нейтральных правил, создающих неблагоприятные условия для одного пола; подстрекательство к дискриминации - призывы или инструкции к дискриминации;

- призывы или инструкции к дискриминации; пособничество в дискриминации - помощь в дискриминационных действиях.

Что такое гендерно обусловленное насилие

Гендерно обусловленное насилие является крайне серьезным проявлением гендерной дискриминации, которое осуществляется на основе пола или касается преимущественно лиц определенного пола. Такое насилие может быть физическим, сексуальным, эмоциональным или психологическим и часто ведет к серьезным последствиям для пострадавших. Лица, которые становятся жертвами гендерно обусловленного насилия, обычно имеют низкий уровень защиты из-за существующих гендерных стереотипов и предубеждений.

В Украине существует ряд законодательных актов, регулирующих вопросы гендерной дискриминации и насилия. Важными являются следующие нормативно-правовые акты:

закон Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей мужчин и женщин";

закон Украины "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине";

статья 161 Уголовного кодекса Украины.

Эти законодательные нормы предусматривают гражданскую, административную и уголовную ответственность за нарушение прав лиц, страдающих от дискриминации.

Куда обращаться за помощью

Пострадавшие от гендерно обусловленного насилия имеют несколько вариантов для обращения за помощью:

горячая линия по противодействию насилию - 1547 (круглосуточно и бесплатно);

- 1547 (круглосуточно и бесплатно); Ла Страда - Украина - 0-800-500-335 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов);

- 0-800-500-335 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов); система бесплатной юридической помощи - 0-800-213-103 (круглосуточно и бесплатно);

- 0-800-213-103 (круглосуточно и бесплатно); Национальная полиция Украины - 102 (экстренный номер);

- 102 (экстренный номер); горячая линия Уполномоченного Верховной Рады по правам человека - 0-800-50-17-20 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00).

Защита от дискриминации и насилия - это право каждого. Важно не молчать и обращаться за помощью в соответствующие органы, чтобы прекратить нарушение прав и обеспечить равенство для всех.