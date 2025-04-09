Гендерная дискриминация в Украине: как защитить свои права и куда обращаться за помощью

В Украине остается актуальной проблема дискриминации по признаку пола. Однако существуют рычаги воздействия на людей, которые нарушают права других из-за их принадлежности к определенному полу.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
Гендерная дискриминация - это ситуация, когда лица или группы лиц ограничиваются в реализации своих прав и свобод из-за их пола или гендерной принадлежности. Чаще всего с проявлениями гендерной дискриминации сталкиваются женщины, а также представительницы и представители других гендеров, находящиеся в уязвимом положении. Согласно Стамбульской конвенции, гендер означает социально закрепленные роли и поведенческие стандарты, которые общество считает надлежащими для женщин и мужчин.
Дискриминация может быть прямой, когда лицо непосредственно ограничивают в правах из-за пола, или косвенной, когда из-за нейтральных на вид норм или правил возникают неблагоприятные условия для лиц одного пола. Также важно отметить понятие "подстрекательство к дискриминации", которое включает призывы и инструкции, способствующие дискриминации определенной группы лиц.
К основным формам гендерной дискриминации относят:
Гендерно обусловленное насилие является крайне серьезным проявлением гендерной дискриминации, которое осуществляется на основе пола или касается преимущественно лиц определенного пола. Такое насилие может быть физическим, сексуальным, эмоциональным или психологическим и часто ведет к серьезным последствиям для пострадавших. Лица, которые становятся жертвами гендерно обусловленного насилия, обычно имеют низкий уровень защиты из-за существующих гендерных стереотипов и предубеждений.
В Украине существует ряд законодательных актов, регулирующих вопросы гендерной дискриминации и насилия. Важными являются следующие нормативно-правовые акты:
Эти законодательные нормы предусматривают гражданскую, административную и уголовную ответственность за нарушение прав лиц, страдающих от дискриминации.
Пострадавшие от гендерно обусловленного насилия имеют несколько вариантов для обращения за помощью:
Защита от дискриминации и насилия - это право каждого. Важно не молчать и обращаться за помощью в соответствующие органы, чтобы прекратить нарушение прав и обеспечить равенство для всех.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине растет количество женщин на руководящих должностях в бизнесе. По данным портала Опендатабот, сейчас женщины возглавляют около 449 тысяч компаний, что составляет почти треть от общего количества предприятий. Особенно заметный рост количества женщин-директоров наблюдается в сферах информационных технологий, сельского хозяйства и строительства.
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