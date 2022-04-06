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Генассамблея ООН завтра проголосует за отстранение РФ от Совета по правам человека, - AFP

Фото: зал заседаний Генассамблеи ООН (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) проголосует за отстранение России от Совета по правам человека. Заседание запланировано на завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщил агентству официальный представитель, Генассамблея проголосует в четверг, 7 апреля, за отстранение России от Совета ООН по правам человека.

Пресс-секретарь председателя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Пулина Кубяк подтвердила, что голосование за отстранение России от Совета по правам человека пройдет завтра. По ее словам, заседание состоится в 14:00 по Гринвичу (16:00 по киевскому времени). На него приглашены 193 члена Генассамблеи.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что России не место в Совете ООН по правам человека.

Отметим, постпред Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявил, что оснований для приостановки работы России в Совбезе ООН нет, но вопрос о лишении РФ права голоса в Совете по правам человека будет поднят.

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