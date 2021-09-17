UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Генассамблея ООН включила в повестку украинский вопрос, Россия выступала против

Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральная ассамблея ООН приняла решение включить в повестку украинский вопрос. В МИД Украины уточнили, что речь идет о пункте о временно оккупированных РФ территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве приветствовали решение 76-й Генассамблеи ООН включить в повестку пункт о временно оккупированных территориях Украины.

"С нетерпением ждем предметного обсуждения способов привлечения России к ответственности за нарушения территориальной целостности Украины и Устава ООН", - уточнили в МИД.

Решение о включении украинского вопроса в повестку 76-й Генассамблеи ООН было принято большинство голосов: за - 65, против - 11. При этом Россия трижды подряд обжаловала этот пункт перед началом заседания.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНМИД УкраиныРоссийская Федерация