Генассамблея ООН собирается провести очередную сессию в Нью-Йорке

В тот день нынешний глава ГА Абдулла Шахид закроет 76-ю сессию, а будет председательствовать избранный в июне 2022 года венгерский дипломат Чаба Кереши.

Кереши работал на разных должностях в министерстве иностранных дел своей страны, его последнее назначение - директор по экологической стойкости в администрации президента Венгрии. В 2011-2012 годах занимал должность вице-президента Генеральной Ассамблеи ООН.

Традиционная неделя высокого уровня - с участием лидеров государств - начнется 20 сентября.

Как сообщает пресс-служба ООН, 16-17 сентября состоится саммит трансформации образования, который в ООН называют главным событием этого месяца. Ожидается принятие Молодежной декларации и заявление Генерального секретаря о перспективах преобразований в образовании.

21 сентября состоится заседание высокого уровня в рамках годового празднования 30-летия принятия Декларации ООН о правах меньшинств.

Напомним, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский выступят, как ожидается, на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.