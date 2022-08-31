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Генассамблея ООН собирается провести очередную сессию в Нью-Йорке

Фото: Генассамблея ООН собирается провести очередную сессию в Нью-Йорке (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

В Нью-Йорке в понедельник, 12 сентября, приступит к работе очередная, 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

В тот день нынешний глава ГА Абдулла Шахид закроет 76-ю сессию, а будет председательствовать избранный в июне 2022 года венгерский дипломат Чаба Кереши.

Кереши работал на разных должностях в министерстве иностранных дел своей страны, его последнее назначение - директор по экологической стойкости в администрации президента Венгрии. В 2011-2012 годах занимал должность вице-президента Генеральной Ассамблеи ООН.

Традиционная неделя высокого уровня - с участием лидеров государств - начнется 20 сентября.

Как сообщает пресс-служба ООН, 16-17 сентября состоится саммит трансформации образования, который в ООН называют главным событием этого месяца. Ожидается принятие Молодежной декларации и заявление Генерального секретаря о перспективах преобразований в образовании.

21 сентября состоится заседание высокого уровня в рамках годового празднования 30-летия принятия Декларации ООН о правах меньшинств.

Напомним, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский выступят, как ожидается, на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

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